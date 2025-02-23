Необхідні умови для отримання компенсації на житло

Для отримання фінансової допомоги на придбання житла, ветеран мусить довести, що його житлові умови потребують покращення і що він зареєстрований в офіційному житловому реєстрі за місцем проживання, передає 24 Канал з посиланням на КОВА.

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Також учасник бойових дій може отримати грошову компенсацію замість житла. Грошову компенсацію ветеранам виплачують згідно з черговістю, встановленою на момент реєстрації на квартирний облік.

Процедура оформлення компенсації

Для того, щоб претендувати на грошову компенсацію, необхідно звернутися до місцевого органу соціального захисту, де особа стоїть на квартирному обліку, із заявою та необхідними документами.

До заяви потрібно додати:

копії документів, що ідентифікують особу;

копії посвідчень (наприклад, посвідчення учасника бойових дій);

Зауважте! Для деяких категорій учасників додатково потрібні копії довідок про участь в АТО/ООС, висновки військово-лікарської комісії, довідки від керівництва АТЦ СБУ, ГШ ЗСУ, повідомляє КОВА.

Додаткові документи, які потрібно подати для отримання компенсації, включають: