Необходимые условия для получения компенсации на жилье

Для получения финансовой помощи на приобретение жилья, ветеран должен доказать, что его жилищные условия нуждаются в улучшении и что он зарегистрирован в официальном жилищном реестре по месту жительства, передает 24 Канал со ссылкой на КОВА.

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Также участник боевых действий может получить денежную компенсацию вместо жилья. Денежную компенсацию ветеранам выплачивают согласно очередности, установленной на момент регистрации на квартирный учет.

Процедура оформления компенсации

Для того, чтобы претендовать на денежную компенсацию, необходимо обратиться в местный орган социальной защиты, где лицо стоит на квартирном учете, с заявлением и необходимыми документами.

К заявлению нужно приложить:

копии документов, идентифицирующих личность;

копии удостоверений (например, удостоверение участника боевых действий);

Обратите внимание! Для некоторых категорий участников дополнительно нужны копии справок об участии в АТО/ООС, выводы военно-врачебной комиссии, справки от руководства АТЦ СБУ, ГШ ВСУ, сообщает КОВА.

Дополнительные документы, которые нужно подать для получения компенсации, включают: