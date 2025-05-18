Які податки при продажі квартири

Деякі продавці звільняються від податків, тоді як інші змушені сплачувати понад 10% зборів, передає 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Податкові правила у 2025 році посилилися, особливо щодо повторних продажів нерухомості. Якщо людина продає перший об'єкт житлової нерухомості за рік і володіла ним понад 3 роки – вона не сплачує ні податку на прибуток, ні військового збору.

Проте, якщо власник продає другий об’єкт у межах того самого року, то сплачує 18% податку на прибуток і 5% військового збору. Така ж ставка діє і для наступних продажів.

У випадку з комерційною нерухомістю податки незмінні:

5% ПДФО;

5% військового збору;

1% держмита (незалежно від тривалості володіння чи кількості угод).

Важливо! Податковий кодекс України передбачає низку винятків, коли продаж нерухомості може бути звільнений від податків. Наприклад, якщо житло було отримане у спадок від батьків чи дітей і продається раніше трирічного строку володіння, податок на прибуток сплачувати не потрібно.