Що передбачає оподаткування російських полонених

Раніше порядок складання та подання звітності щодо податків та зборів, які нараховуються на винагороду за працю військовополонених, не був урегульованим, повідомляє 24 Канал з посиланням на Рахункову палату.

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Тому до податкового кодексу вирішили внести зміни. Згідно з документом, військовополонені визначаються як окрема категорія фізосіб – нерезиденти України. Податкові агенти – табори для тримання військовополонених, установи виконання покарань і слідчі ізолятори – будуть зобов’язані:

нараховувати податок на доходи фізосіб і військовий збір із виплат військовополоненим росіянам;

відображати ці суми в податковому розрахунку як загальну суму доходів і податків.

Витрати на утримання цієї категорії осіб можуть стати частиною фінансових претензій України до держави-агресора у майбутньому. Ми маємо бути певні, що вони документально підтверджені та обґрунтовані,

– каже член Рахункової палати Кирило Клименко.

Очікують, що законопроєкт найближчим часом розгляне Верховна Рада.

Російські полонені з інших країн

У республіці Того заявили, що низку громадян цієї країни взяли в полон під час їхньої участі у війні проти України. Там стверджують, що це були молоді студенти, яких обдурили.

Міністерство закликало своїх громадян бути надзвичайно пильними до пропозицій навчатися за кордоном. Там зараз співпрацюють з "з певними дипломатичними партнерами, щоб пролити світло на цю ситуацію". Офіційних підтверджень цієї інформації від української сторони не було.

Нагадаємо, що це не перший випадок, коли Росія відправляє на війну різні нації світу, зокрема жителів Західної Африки. У лютому цього року українські захисники взяли в полон африканця, який воював на боці окупантів. Він також стверджував, що приїхав на навчання, але його мобілізували.

У квітні Збройні Сили взяли в полон найманця з Сенегалу. Він також навчався в Росії, де йому запропонували піти на фронт, щоб заробити грошей.