Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Зведену стрілецьку бригаду Повітряних сил.

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Що відомо про окупанта з Західної Африки, якого ЗСУ взяли в полон

Захисники зі Зведеної стрілецької бригади пліч-о-пліч із побратимами з 35-ї окремої бригади морської піхоти відбили російський штурм на їхні позиції. Наші воїни знищили 5 ворогів, а ще одного захопили в полон.

Військовополонений розповів, що родом із Західної Африки, і що він приїхав навчатися до російського міста Саратов, звідки його і мобілізували до армії загарбників,

– зазначили у Зведеній стрілецькій бригаді.

Українські військові надали полоненому необхідну медичну допомогу. Його нагодували й напоїли.

Африканець із російської армії подякував нашим бійцям за те, що зберегли життя. Надалі військовополоненим будуть займатися відповідні служби.

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ЗСУ взяли в полон окупанта з Західної Африки: дивіться відео