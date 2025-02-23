Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Зведену стрілецьку бригаду Повітряних сил.
Читайте також Росія посилає молодих африканців вмирати у війні проти України, – Bloomberg
Що відомо про окупанта з Західної Африки, якого ЗСУ взяли в полон
Захисники зі Зведеної стрілецької бригади пліч-о-пліч із побратимами з 35-ї окремої бригади морської піхоти відбили російський штурм на їхні позиції. Наші воїни знищили 5 ворогів, а ще одного захопили в полон.
Військовополонений розповів, що родом із Західної Африки, і що він приїхав навчатися до російського міста Саратов, звідки його і мобілізували до армії загарбників,
– зазначили у Зведеній стрілецькій бригаді.
Українські військові надали полоненому необхідну медичну допомогу. Його нагодували й напоїли.
Африканець із російської армії подякував нашим бійцям за те, що зберегли життя. Надалі військовополоненим будуть займатися відповідні служби.
Дивіться також Під Суджею загинув перший африканський найманець Росії, – ЗМІ
ЗСУ взяли в полон окупанта з Західної Африки: дивіться відео