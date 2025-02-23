Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сводную стрелковую бригаду Воздушных сил.

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Что известно об оккупанте из Западной Африки, которого ВСУ взяли в плен

Защитники из Сводной стрелковой бригады бок о бок с побратимами из 35-й отдельной бригады морской пехоты отбили российский штурм на их позиции. Наши воины уничтожили 5 врагов, а еще одного захватили в плен.

Военнопленный рассказал, что родом из Западной Африки, и что он приехал учиться в российский город Саратов, откуда его и мобилизовали в армию захватчиков,

– отметили в Сводной стрелковой бригаде.

Украинские военные оказали пленному необходимую медицинскую помощь. Его накормили и напоили.

Африканец из российской армии поблагодарил наших бойцов за то, что сохранили жизнь. В дальнейшем военнопленным будут заниматься соответствующие службы.

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