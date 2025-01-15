Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Родился в ЦАР, а умер под Суджей

Как сообщают росСМИ, 15 ноября 2024 года в боях за село Новоивановка в Суджанском районе Курской области погиб гражданин Центральноафриканской Республики (ЦАР) Деррик Нгамана. Известно, что наемник воевал в составе штурмовой роты 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Эта печально известная бригада понесла едва ли не наибольшие потери в боях за Курскую область.

Кроме того, росСМИ утверждают, что смерть африканского наемника подтверждают источники, близкие к командованию бригады морпехов. Более того, вероятно, на Курщине воюют и другие наемники из Африки, однако их количество точно неизвестно.

Так, Деррик Нгамана – первый гражданин ЦАР, чью личность удалось установить среди погибших в Курской области. Ранее мужчина служил в Центральноафриканских вооруженных силах (FACA) в звании капрала. В подтверждение этого на сайте ООН есть снимок Нгаманы 2018 года, на котором он изображен во время совместного патрулирования города Бангас вместе с миротворцами.



Нгамана с миротворцами ООН / Фото ООН

В СМИ сообщают, что в 2023 году Нгамана обращался к другу семьи и дипломату ЦАР в Москве Форчуну Уангапоу за помощью в поступлении в российский университет, однако он не имел средств, чтобы поехать в Москву. Повлиял ли чиновник на процесс вербовки – неизвестно, однако в сентябре 2024 Нгамана подписал контракт с российской армией.

Как утверждает брат Нгаманы, мужчина надеялся, заработать средств, чтобы "поднять своих детей" и "обеспечить им лучшее будущее".

Следует напомнить, что информация о том, что Россия вербует на войну с Украиной африканцев, появилась в июне 2024 года. Тогда журналисты Bloomberg писали, что россияне отправляют на войну в Украину молодых африканцев, в частности угрожая депортацией из страны в случае отказа. Сколько африканцев могли завербовать – неизвестно, однако в СМИ предполагают, что таких случаев может быть тысячи.