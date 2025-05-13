Что предусматривает налогообложение российских пленных

Ранее порядок составления и представления отчетности по налогам и сборам, которые начисляются на вознаграждение за труд военнопленных, не был урегулирован, сообщает 24 Канал со ссылкой на Счетную палату.

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Поэтому в налоговый кодекс решили внести изменения. Согласно документу, военнопленные определяются как отдельная категория физлиц – нерезиденты Украины. Налоговые агенты – лагеря для содержания военнопленных, учреждения исполнения наказаний и следственные изоляторы – будут обязаны:

начислять налог на доходы физлиц и военный сбор с выплат военнопленным россиянам;

отражать эти суммы в налоговом расчете как общую сумму доходов и налогов.

Расходы на содержание этой категории лиц могут стать частью финансовых претензий Украины к государству-агрессору в будущем. Мы должны быть уверены, что они документально подтверждены и обоснованы,

– говорит член Счетной палаты Кирилл Клименко.

Ожидается, что законопроект в ближайшее время рассмотрит Верховная Рада.

Российские пленные из других стран

В республике Того заявили, что ряд граждан этой страны взяли в плен во время их участия в войне против Украины. Там утверждают, что это были молодые студенты, которых обманули.

Министерство призвало своих граждан быть чрезвычайно бдительными к предложениям учиться за рубежом. Там сейчас сотрудничают с "с определенными дипломатическими партнерами, чтобы пролить свет на эту ситуацию". Официальных подтверждений этой информации от украинской стороны не было.

Напомним, что это не первый случай, когда Россия отправляет на войну разные нации мира, в частности жителей Западной Африки. В феврале этого года украинские защитники взяли в плен африканца, который воевал на стороне оккупантов. Он также утверждал, что приехал на обучение, но его мобилизовали.

В апреле Вооруженные Силы взяли в плен наемника из Сенегала. Он также учился в России, где ему предложили пойти на фронт, чтобы заработать денег.