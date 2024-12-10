Ліміти на перекази зменшаться: банки домовилися про нові обмеження

Українські банки домовилися запровадити нові обмеження на карткові перекази. Мінімальний ліміт переказів встановлено на рівні 50 тисяч гривень на місяць. Обмеження охоплюють усі типи транзакцій, включаючи перекази за допомогою IBAN.

Які нові ліміти на перекази

Найбільші банки України підписали меморандум "Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг", повідомляє 24 Канал із посиланням на РБК-Україна. Відповідно до нього, банки домовилися запровадити нові ліміти на вихідні перекази за відсутності документального підтвердження доходів клієнтів.

Читайте також: Україна отримає нову допомогу: скільки коштів надасть країні Світовий банк

Для клієнтів із "високим" рівнем ризику встановлюється ліміт у 50 тисяч гривень на місяць. Втім, для клієнтів із "середнім" і "низьким" рівнем ризику:

з 1 лютого 2025 року – ліміт до 150 тисяч гривень на місяць;

з 1 червня 2025 року – ліміт зменшиться до 100 тисяч гривень на місяць.

Зауважте! Ліміти не стосуються клієнтів з підтвердженими джерелами доходів, зокрема зарплатних клієнтів, а також волонтерів.

Крім цього, банки обмежать кількість рахунків до трьох в одній валюті для клієнтів без підтверджених джерел доходів. Це не стосується депозитних, кредитних рахунків та рахунків, відкритих для програм державної підтримки, таких як єВідновлення чи "Національний кешбек".