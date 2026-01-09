Україна "віддасть" величезне родовище літію другу Трампа, – NYT

Україна надасть право на розробку великого державного родовища літію консорціуму американських інвесторів. До його складу входить мільярдер і давній друг президента США Дональда Трампа.

Хто отримав прав на розробку родовища?

Відповідне рішення ухвалила урядова комісія України. Про це на умовах анонімності повідомили двоє її членів, передає 24 Канал з посиланням на New York Times.

Хоча угода ще потребує формального затвердження Кабінетом Міністрів України, фактично рішення вже остаточне,

– розповіли виданню джерела.

Як пише NYT, таке рішення ухвалили на тлі того, що адміністрація Трампа шукає інвестиційні можливості в Україні.

Адже консорціум, який переміг у конкурсі на розробку літієвого родовища, має тісні зв’язки з президентом США:

У його складі бізнесмен Рональд С. Лаудер, який знайомий із Трампом ще з університетських часів;

Інший інвестор – енергетична фірма TechMet, яка частково належить інвестиційній агенції, що була створена під час першого президентського терміну Трампа.

Втім, члени комісії запевнили видання, що жодного фаворитизму не було, а консорціум нібито переміг завдяки відповідності більшості критеріїв конкурсу. Зокрема, за умовами тендеру мінімальні інвестиції у проєкт мали скласти 179 мільйонів доларів, але пропозиція американців була значно вищою.

Важливо! За інформацією видання, мова йде про літієве родовище "Добра" у Кіровоградській області, яке має одні із найбільших запасів літію в країні. Його розроблятимуть за угодою про розподіл продукції, яка передбачає, що інвестори видобуватимуть корисні копалини в обмін на передачу частини видобутку українській державі.

Що відомо про конкурс?

Нагадаємо, ще влітку прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко підтвердила, що родовище літію "Добра" на Кіровоградщині може стати першим проєктом Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

Уряд оголосив конкурс, який мав завершитися у грудні 2025 року. За його результатами буде підписана угода на розподіл корисних копалин, йдеться в програмі Кабміну.

Тоді Свириденко зазначала, що є зацікавленість приватних компаній у розробці літієвого родовища.

Видання The New York Times ще писало, що в торгах може взяти участь консорціум інвесторів з фірмою TechMet у складі, яка частково належить американському уряду.

Варто знати! У квітні 2025 року Україна та США підписали угоду про розробку корисних копалин. У межах цієї угоди був створений Американсько-український інвестиційний фонд відбудови. Цей фонд покликаний залучати кошти обох країн для інвестицій в стратегічні родовища.

Скільки літію є в Україні?