Хто отримав прав на розробку родовища?
Відповідне рішення ухвалила урядова комісія України. Про це на умовах анонімності повідомили двоє її членів, передає 24 Канал з посиланням на New York Times.
Хоча угода ще потребує формального затвердження Кабінетом Міністрів України, фактично рішення вже остаточне,
– розповіли виданню джерела.
Як пише NYT, таке рішення ухвалили на тлі того, що адміністрація Трампа шукає інвестиційні можливості в Україні.
Адже консорціум, який переміг у конкурсі на розробку літієвого родовища, має тісні зв’язки з президентом США:
У його складі бізнесмен Рональд С. Лаудер, який знайомий із Трампом ще з університетських часів;
Інший інвестор – енергетична фірма TechMet, яка частково належить інвестиційній агенції, що була створена під час першого президентського терміну Трампа.
Втім, члени комісії запевнили видання, що жодного фаворитизму не було, а консорціум нібито переміг завдяки відповідності більшості критеріїв конкурсу. Зокрема, за умовами тендеру мінімальні інвестиції у проєкт мали скласти 179 мільйонів доларів, але пропозиція американців була значно вищою.
Важливо! За інформацією видання, мова йде про літієве родовище "Добра" у Кіровоградській області, яке має одні із найбільших запасів літію в країні. Його розроблятимуть за угодою про розподіл продукції, яка передбачає, що інвестори видобуватимуть корисні копалини в обмін на передачу частини видобутку українській державі.
Що відомо про конкурс?
Нагадаємо, ще влітку прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко підтвердила, що родовище літію "Добра" на Кіровоградщині може стати першим проєктом Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.
Уряд оголосив конкурс, який мав завершитися у грудні 2025 року. За його результатами буде підписана угода на розподіл корисних копалин, йдеться в програмі Кабміну.
- Тоді Свириденко зазначала, що є зацікавленість приватних компаній у розробці літієвого родовища.
- Видання The New York Times ще писало, що в торгах може взяти участь консорціум інвесторів з фірмою TechMet у складі, яка частково належить американському уряду.
Варто знати! У квітні 2025 року Україна та США підписали угоду про розробку корисних копалин. У межах цієї угоди був створений Американсько-український інвестиційний фонд відбудови. Цей фонд покликаний залучати кошти обох країн для інвестицій в стратегічні родовища.
Скільки літію є в Україні?
Літій часто називають "білим золотом", адже без нього неможливий розвиток сучасної автомобільної галузі, насамперед електромобілів. Утім, сфера його застосування значно ширша: цей метал є ключовим елементом у виробництві акумуляторів для смартфонів, ноутбуків, планшетів, побутової техніки та іншої електроніки.
Родовище «Добра», яке також має назву Новостанкуватське, розташоване на території Добровеличківської громади та охоплює площу приблизно 1 700 гектарів. Його відкрили ще у 1989 році, а активні геологорозвідувальні роботи тривали у 1990-х роках. Попри проведені дослідження, промисловий видобуток літію там так і не стартував.
Загалом в Україні відомо чотири літієві родовища: Полохівське, Шевченківське, Добра та Крута Балка. За підрахунками науковців Національної академії наук України, станом на 2022 рік сумарні запаси літію на цих ділянках оцінювалися приблизно у 500 тисяч тонн.