Так само важливо, як зброя: що обіцяє надати братня Литва

Оскільки Росія націлилася на руйнування української критичної інфраструктури, допомога Україні в енергетичній сфері є такою ж необхідною, як і надання озброєння. Тому Литва передасть додаткову допомогу для подолання енергетичної кризи.

Про це у четвер заявила прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте.

Цікаво Скільки триватиме відновлення енергосистеми: пояснення експерта

Україна отримає енергообладнання

За словами прем'єр-міністерки, Україна уже найближчим часом може розраховувати на нову допомогу. Удари по енергетичній інфраструктурі Литва сприймає так само серйозно, як і протистояння на фронті.

Щодня ми шукаємо, що ще ми можемо передати енергосистемі України, тому що я думаю, що це зараз так само важливо, як і зброя. Вони намагаються зробити життя людей нестерпним. Звичайно, це навмисна російська тактика, ми шукаємо все, що можна віддати, як і у випадку з озброєнням,

– заявила Інгріда Шимоніте журналістам у Сеймі у четвер.

Наразі Литва вже надала допомогу у розмірі 3 мільйони євро на відновлення енергетичної інфраструктури, зруйнованої російськими обстрілами. Найближчим часом буде надано допомоги ще на 2 мільйони євро.

Ми постійно перевіряємо ці потреби, наші компанії вже надіслали необхідну підтримку,

– заявила міністерка.

З початку повномасштабної війни в Україні литовські енергетичні компанії передали 12 генераторів різної потужності, понад 130 тонн палива, 550 тонн піни для гасіння пожеж. Незабаром буде надано ще 250 трансформаторів та 160 генераторів.

Скільки генераторів завезли в Україну