Українці з III групою інвалідності: чи проіндексували їм пенсії
- У березні 2025 року в Україні відбулася індексація пенсій на 11,5%, проте пенсії для осіб з інвалідністю розраховуються індивідуально.
- Пенсія по інвалідності III групи становить 50% від пенсії за віком, але не може бути нижчою від прожиткового мінімуму, який дорівнює 2 361 гривні.
В Україні у березні 2025 року відбулася індексація пенсій. Зокрема виплати перерахували на 11,5%.
Чи проіндексували пенсії особам з III групою інвалідності
Однак нюанс полягає у тому, що пенсії для осіб з інвалідністю розраховуються індивідуально, передає 24 Канал з посиланням на експерта Сергія Коробкіна.
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Для правильного розрахунку потрібно враховувати такі показники:
- середню зарплату в Україні за три роки, що передують виходу на пенсію людини;
- помножити на коефіцієнт стажу;
- також помножити на коефіцієнт зарплати.
Ці показники є індивідуальними. Тому назвати точний розмір пенсії для кожної людини неможливо.
Важливо! Водночас розмір пенсії по інвалідності III групи становить 50% від пенсії, яку нараховували б за віком.
Що ще слід знати про індексацію?Сергій Коробкін розповів, що пенсія не може бути нижчою, ніж прожитковий мінімум. Наразі він становить 2 361 гривню. І протягом 2025 року ця сума не зміниться.
Кому не проіндексували пенсії
Згідно зі слів експерта, якщо людина, наприклад, має інвалідність з дитинства, не може з фізичних причин працювати й не набула жодного стажу, то їй не призначається пенсія. Замість цього людина може отримати державну соціальну допомогу з інвалідності.
Вона оформлюється через органи соцзахисту. Зокрема така допомога становить 2361 гривню.
Зверніть увагу! Після цьогорічної індексації пенсій змін вона не зазнала.