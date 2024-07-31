Чи мають пільги на комунальні послуги люди з інвалідністю III групи

В Україні для людей з інвалідністю передбачено певні пільги. Вони залежать від групи, яку призначили особі.

Як зменшити розмір комуналки

Люди з III групою інвалідності не мають пільг на оплату комуналки. Однак, такі громадяни усе ж зможуть зменшити розмір своїх ЖКП.

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Аби комуналка була дешевшою, українці мають змогу оформити субсидію. Для цього потрібно звернутись у відповідальні органи. Така опція доступна як онлайн, так і офлайн.

До заяви про потребу необхідно додати такі документи:

посвідчення особи;

декларацію про доходи і витрати членів домогосподарства;

довідку про доходи.

У деяких випадках, влітку розмір субсидії може бути нульовим. Це не значить, що така пільга скасовується повністю. При настанні опалювального сезону, субсидія буде перерахована і, якщо у цьому є потреба, збільшена.

До уваги беруться доходи та витрати усіх членів домогосподарства, які реально проживають за вказаною адресою.