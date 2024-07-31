Чи мають пільги на комунальні послуги люди з інвалідністю III групи

31 липня 2024, 21:50
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Джерело:

Мінсоцполітики

В Україні для людей з інвалідністю передбачено певні пільги. Вони залежать від групи, яку призначили особі.

Як зменшити розмір комуналки

Люди з III групою інвалідності не мають пільг на оплату комуналки. Однак, такі громадяни усе ж зможуть зменшити розмір своїх ЖКП.

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Аби комуналка була дешевшою, українці мають змогу оформити субсидію. Для цього потрібно звернутись у відповідальні органи. Така опція доступна як онлайн, так і офлайн. 

До заяви про потребу необхідно додати такі документи:

  • посвідчення особи;
  • декларацію про доходи і витрати членів домогосподарства;
  • довідку про доходи.

У деяких випадках, влітку розмір субсидії може бути нульовим. Це не значить, що така пільга скасовується повністю. При настанні опалювального сезону, субсидія буде перерахована і, якщо у цьому є потреба, збільшена.

Зверніть увагу! До уваги беруться доходи та витрати усіх членів домогосподарства, які реально проживають за вказаною адресою. 
Автор: Анастасія Зорик