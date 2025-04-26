Чи може людина зі статусом дитина війни отримати виплати

Статус дитина війни може отримати людина, яка постраждала внаслідок бойових дій. Йдеться про неповнолітню особу.

Статус дитина війни в Україні

Однак дитина війни в Україні після досягнення 18 років не втрачає свій особливий статус, повідомляє 24 Канал.

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Отримати особливий статус можуть такі неповнолітні українці:

Були поранені або зазнали насильства, зокрема фізичного, психологічного та сексуального характеру.

Викрадалися і незаконно вивозилися за межі країни або ж трималися в полоні.

Були учасниками збройних формувань під час бойових дій.

Людина зі статусом дитина війни може отримати пільги, однак їй не надаються соціальні виплати. Проте діти війни 2024 року та більш ранніх років можуть розраховувати на пільги від місцевої влади, залежно від позиції конкретних громад.

Зверніть увагу! Наприклад, допомога на оздоровлення, компенсації витрат на психологічну допомогу або ж підтримки в отриманні освіти.