Статус ребенок войны в Украине

Однако ребенок войны в Украине по достижении 18 лет не теряет свой особый статус, сообщает 24 Канал.

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Получить особый статус могут такие несовершеннолетние украинцы:

Были ранены или подверглись насилию, в частности физического, психологического и сексуального характера.

Похищались и незаконно вывозились за пределы страны или же держались в плену.

Были участниками вооруженных формирований во время боевых действий.

Человек со статусом ребенок войны может получить льготы, однако ему не предоставляются социальные выплаты. Однако дети войны 2024 года и более ранних лет могут рассчитывать на льготы от местных властей, в зависимости от позиции конкретных общин.

Обратите внимание! Например, помощь на оздоровление, компенсации расходов на психологическую помощь или поддержки в получении образования.