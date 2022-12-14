Європарламент схвалив надання Україні 18 мільярдів євро макрофіну у 2023 році

У Європарламенті нарешті схвалили регламент, який дозволяє перерахувати пакет підтримки Україні на суму 18 мільярдів євро.

Сьогодні Європарламент прийняв за так званою терміновою процедурою запропоновану Радою ЄС зміну в регламенті макрофінансової допомоги плюс, яка дозволяє 26 державам-членам виступати гарантами позики як альтернативи бюджету ЄС.

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Що покриватиме позика від ЄС

За умови проведення реформ, довгострокова позика для України на пільгових умовах покриватиме основні державні послуги, включаючи роботу лікарень, шкіл та забезпечення житлом.

У заяві ЄП йдеться проте, що позика також покликана допомогти зберегти макроекономічну стабільність і відновити інфраструктуру в Україні, яка зазнає постійних нападів з боку Росії.

Угорщина нещодавно знову заблокувала макрофінансову допомогу для України. Євросоюзу довелося піти на поступки.

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Чому Угорщина погодилася

Угорщина відмовилась від свого вето на макрофінансову допомогу Україні в обмін, зокрема, на отримання доступу до мільярдів євро із бюджету Євросоюзу.

Важливо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан залежний від Росії, але з іншого боку і від допомоги ЄС. Тому він намагається шалено лавірувати між цими двома силами.