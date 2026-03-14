Пенсії після індексації зросли не однаково: кому дісталась максимальна надбавка

У березні 2026 року для більшості українських пенсіонерів відбувся черговий перерахунок виплат у межах щорічної індексації. Коефіцієнт підвищення становив 12%, завдяки чому середній розмір пенсій зріс більш ніж на 500 гривень.

У кого найбільше зросли виплати після індексації?

Після проведення щорічної індексації у 2026 році пенсійні виплати для українців збільшилися, однак розмір надбавки виявився різним. У середньому пенсії зросли приблизно на 568 гривень, пише Пенсійний фонд України.

Водночас для окремих категорій підвищення було значно відчутнішим. Зокрема, середній розмір військових пенсій збільшився приблизно на 1 539 гривень.

Довідково: Цьогоріч коефіцієнт індексації становив 1,121 (12,1%), що перевищує показники попередніх років. Його визначають за формулою, яка враховує два ключові економічні індикатори: 50% темпів зростання середньої заробітної плати за останні три роки та рівень інфляції за попередній рік.

Як перевірити новий розмір пенсії самостійно?

Пенсіонери можуть самостійно перевірити, як змінився розмір їхніх виплат після індексації. Зробити це можна через портал електронних послуг Пенсійного фонду, нагадують у відомстві.

Для цього потрібно:

перейти на сайт порталу;

натиснути кнопку "Вхід" у правому верхньому куті сторінки;

авторизуватися через Дію, BankID або електронний підпис;

у меню обрати розділ "Моя пенсія", де відображається оновлений розмір виплат.

Які пенсії охопила індексація?

Індексація охопила всі пенсії, призначені до 31 грудня 2025 року. Підвищення отримали різні категорії пенсіонерів, зокрема отримувачі пенсій:

у межах загальнообов’язкової системи;

військові пенсіонери;

люди з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи;

а також громадяни, яким призначено пенсії за особливі заслуги перед державою або за спеціальними законами.

Водночас фактичний розмір підвищення для кожного пенсіонера визначався індивідуально. На нього впливають базовий розмір пенсії, тривалість страхового стажу та інші складові формули розрахунку.

Коли пенсію можуть перерахувати додатково?