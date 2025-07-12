Яка має бути зарплата, щоб нарахували максимальну пенсію

Пенсії українців залежать не лише від заробітної плати, яку вони отримували під час трудової діяльності, але й від розміру стажу. Чим більший у людини стаж, тим менший заробіток необхідний для максимальної пенсії.

Яка зарплата необхідна для максимальної пенсії

Розмір пенсії у 2025 році не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність (2 361 грн). Так, максимальна пенсія складає 23 610 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Щоб визначити, якою має бути зарплата для такої пенсії, необхідно застосувати спеціальну формулу, яку використовую Пенсійний фонд для розрахунку виплат.

Пенсія = середня зарплата за останні три роки × співвідношення зарплати пенсіонера до середньої × стаж у роках × 1%.

При цьому для призначення пенсії у 2025 році використовують показник середньої зарплати в Україні, з якої були сплачені страхові внески за 3 роки (2022, 2023 та 2024). Вона становить 15 057,09 гривень.

Беручи до уваги різний страховий стаж, для нарахування максимальної пенсії у розмірі 23 610 гривень зарплата має бути такою:

за наявності 35 років стажу – 37 334,10 гривні щомісячно;

за наявності 20 років стажу – 65 334,67 гривні щомісячно;

за наявності 15 роках стажу – 87 112,89 гривні щомісяця.

При цьому слід врахувати, що розрахунок пенсій відбувається саме на основі даних про середню заробітну плату, які надає Пенсійний фонд, а не Держстат. Дані можуть дещо відрізнятися.

Варто знати! Максимальну пенсію можуть отримувати державні службовці, народні депутати, держслужбовці та науковці, з урахуванням різних доплат та надбавок. Однак є певні категорії пенсіонерів, які мають право на спеціальні пенсії, що можуть сягати 50 000 гривень і вище.