Економічне бронювання: міністр фінансів розповів, чому це важливо

Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що варто було б запровадити прозоре економічне бронювання, проте військові не підтримують цю ідею. Він наголосив, що важливо, аби була детінізація вже наявної практики бронювання.

Чому бронювання потрібне

Сергій Марченко розповів під час тематичної дискусії, що проходила в межах проєкту LB.ua "Нова країна".

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Сергій Марченко Міністр фінансів України Бронювання, воно ж у нас є. Мільйон чоловіків заброньовано. Тому, якби це був дійсно прозорий спосіб, коли ти платиш податки, реєструєшся, і це тобі дозволяє як мінімум бути гарантованим, що тебе не спіймають, одразу не "запакують" і не відправлять кудись без твого відома, було б краще.

Однак Марченко додав, що всі аргументи на підтримку цієї ініціативи зустрічають обґрунтовану позицію військових.

Він зазначив, що важко переконати військових у необхідності таких змін.

Вони кажуть: давайте ми теж зараз 35 000 заплатимо й підемо трошки відпочинемо. І на це питання я не знаю відповіді,

– каже Марченко.

Крім того, він підкреслив, що ця дискусія є складною, оскільки повинна враховувати плани мобілізації, а також розуміння потреб, які виникають у цій ситуації.