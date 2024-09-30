Почему бронирование необходимо

Сергей Марченко рассказал во время тематической дискуссии, проходившей в рамках проекта LB.ua "Новая страна".

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Сергей Марченко Министр финансов Украины Бронирование, оно же у нас есть. Миллион мужчин забронировано. Поэтому, если бы это был действительно прозрачный способ, когда ты платишь налоги, регистрируешься, и это тебе позволяет как минимум быть гарантированным, что тебя не поймают, сразу не "упакуют" и не отправят куда-то без твоего ведома, было бы лучше.

Однако Марченко добавил, что все аргументы в поддержку этой инициативы встречают обоснованную позицию военных.

Он отметил, что трудно убедить военных в необходимости таких изменений.

Они говорят: давайте мы тоже сейчас 35 000 заплатим и пойдем немножко отдохнем. И на этот вопрос я не знаю ответа,

– говорит Марченко.

Кроме того, он подчеркнул, что эта дискуссия является сложной, поскольку должна учитывать планы мобилизации, а также понимание потребностей, которые возникают в этой ситуации.