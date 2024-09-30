Чому бронювання потрібне

Сергій Марченко розповів під час тематичної дискусії, що проходила в межах проєкту LB.ua "Нова країна".

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Сергій Марченко Міністр фінансів України Бронювання, воно ж у нас є. Мільйон чоловіків заброньовано. Тому, якби це був дійсно прозорий спосіб, коли ти платиш податки, реєструєшся, і це тобі дозволяє як мінімум бути гарантованим, що тебе не спіймають, одразу не "запакують" і не відправлять кудись без твого відома, було б краще.

Однак Марченко додав, що всі аргументи на підтримку цієї ініціативи зустрічають обґрунтовану позицію військових.

Він зазначив, що важко переконати військових у необхідності таких змін.

Вони кажуть: давайте ми теж зараз 35 000 заплатимо й підемо трошки відпочинемо. І на це питання я не знаю відповіді,

– каже Марченко.

Крім того, він підкреслив, що ця дискусія є складною, оскільки повинна враховувати плани мобілізації, а також розуміння потреб, які виникають у цій ситуації.