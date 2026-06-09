А-95 та А-92 зникнуть з АЗС від 1 липня: що зміниться для українських водіїв

В Україні змінюють систему маркування пального. Відомо, що оновленння запрацюють від 1 липня, однак процес змін буде поступовим.

Маркування бензину від 1 липня

Про те, що зміниться на українських АЗС, йдеться на ресурсі AvtoMangal.

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Так, від 1 липня 2026 року на автозаправних станціях України діятимуть нові правила маркування пального. Замість А-95 або А-92 на колонках почнуть з'являтися інші індекси:

вони відповідають європейським стандартам;

показують склад пального та вміст біокомпонентів.

Відомо, що від липня для позначень бензину використовуватимуть літеру "Е". Для дизелю – "В".

До літери додаватимуть цифрові значення, що вказуватиме на відсоток біодобавок у складі. Наприклад, Е5 – це бензин із вмістом біоетанолу до 5%. Такий тип пального нині найпоширеніший серед водіїв, підійде до більшості авто.

Е10 означає, що бензин містить до 10% біоетанолу. Це пальне більш екологічне й може бути дешевшим. Адже у складі більше спиртових компонентів.

Щодо дизельного пального – воно буде маркуватись через В7. Тобто у складі до 7% біодизеля.

Що робити водіям?

На ресурсі зазначається, що такі оновлення можуть викликати багато питань у власників авто та водіїв. Однак приводів для хвилювання немає.

Фахівці пояснюють, що більшість автівок, які випустили після 2011 року, адаптовані до бензину Е10. Якщо ж машина має великий пробіг або карбюраторний двигун, ліпше обирати Е5.

Зауважте! Суттєвої зміни цін та подорожчання пального після запровадження нового маркування – бути не повинно.

Зокрема перед заправкою автомобіля можна звернутися до рекомендацій виробника. Інформацію про можливі види пального для певного авто має бути в сервісній книжці. Зокрема на внутрішній стороні лючка бензобака.

Водночас на ресурсі пояснюють, що через інше маркування пального Україна продовжує інтеграцію до енергоринку Європи. Нові стандарти спрощують систему маркування та роблять її більш зрозумілою для водіїв різних країн. До того ж таке рішення має сприяти екологічній ситуації. Адже використання біоетанолу дозволить:

розвинути власне/внутрішнє виробництво;

зменшити залежність від імпорту нафтопродуктів;

та найголовніше – скоротити шкідливі викиди.

Зазначається, що перехід буде поступовим. Тож, на перший час АЗС дозволять використовувати як нові маркування, так і попередні.

Нагадаємо, що на АЗС в Криму почався паливний колапс. Окупаційна влада спочатку ввела ліміти й талони на купівлю пального, однак це не врятувало від повністю пустих АЗС.

Подекуди, що купити пальне треба стояти в довгих чергах. Для деяких людей проблема в тому, щоб взагалі знайти десь бензин.

Водночас в окупованому Донецьку через дефіцит пального та обмеження на АЗС почались крадіжки. Так, місцеві вночі зливають бензин з баків авто.