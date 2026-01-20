Ситуація критична, – ексміністр про стан енергетики та нові виклики після обстрілів

Росія вчергове атакувала енергетику України в ніч на 20 січня. Масовані російські атаки цієї зими призвели до втрати більшості об'єктів електроенергетики. Крім того, нашим енергетикам постійно бракує обладнання. Тому ситуація надскладна.

Про це 24 Каналу розповів колишній міністр палива та енергетики України, голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков, зауваживши, що Україна може подолати ці перешкоди. Для цього потрібне фінансування, яке можна взяти у кредит, та прискорена процедура імпорту електроенергії.

Про стан енергетики та нові виклики після обстрілів

За словами колишнього міністра, зараз стан нашої енергетики дуже складний – пошкоджена майже більшість об'єктів електроенергетики й, на жаль, дуже велика кількість об'єктів, що забезпечують теплопостачання. Це і підстанції, і мережі, і генерувальні потужності.

Сьогодні більшість електроенергії дають атомні станції та частина гідроелектростанцій, адже майже всі теплові електростанції або зруйновані, або пошкоджені.

На жаль, за останні два масованих обстріли зруйноване і пошкоджене обладнання на теплоелектроцентралях. Мовиться про Київську, Харківську теплоелектроцентралі та в інших містах. Тому ситуація критична,

– наголосив він.

Сьогодні в Україні є дефіцит обладнання, матеріалів, вимикачів, трансформаторів тощо, які дуже потребують енергетики. Тому для прискорення стабілізації ситуації потрібна масована закупівля цього обладнання на рівні держави. Компанії, на жаль, не можуть собі дозволити купувати його через фінансові труднощі.

Зверніть увагу! Міністр економіки України Олексій Соболев повідомив, що російські обстріли зруйнували 8,5 гігавата генерувальних потужностей. Мовиться про теплоелектроцентралі й гідроелектростанції. А через дефіцит генерації та різке похолодання Україна імпортує 1,9 гігавата електроенергії з Європи – це історичний рекорд.

Плачков пояснив, що Україні потрібно залучати кредити МВФ, світовий банк, європейський банк та інші фінансові інститути. Це повинна робити держава й централізовано на базі Держрезерву закуповувати, замовляти це обладнання, бо на ринку профіциту немає. Те, що було на складах – вже привезене. А це десятки тисяч тонн обладнання – його кожного дня використовують та змінюють.

Тому потрібно замовляти, завозити й давати усім компаніям, незалежно від форми власності, чи це комунальна компанія, чи приватна, чи державна, як такий товарний кредит. Я не кажу, що це треба дарувати, у майбутньому десь вони розрахуються,

– підкреслив колишній міністр.

Він зауважив, що це завдання є ключовим для центральних органів влади, особливо Міністерства енергетики, що зараз очолює Денис Шмигаль.

"Важливо кредитувати кошти, за необхідності виділяти з держбюджету, збільшувати кількість людей, що займається відновленням енергосистеми, підвищувати їм оплату для того, щоб вони могли якомога швидше відновлювати та стабілізувати її", – сказав Плачков.

Він додав, що крім цих кроків необхідно також усунути бюрократичні та організаційні моменти, які не дають можливості повністю використовувати імпорт електроенергії. Сьогодні ми можемо імпортувати близько 2,5 ГВт (це 2,5 блока на атомних електростанціях). Однак є перепони, тому потрібно ухвалювати дуже швидкі, вольові рішення, щоби ми збільшили імпорт електроенергії з Європи.

