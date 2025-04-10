Кошти на масштабну мобілізацію: нардеп пояснив, чи закладено на це кошторис

Нардеп Олексій Леонов розповів, що кошти у цьогорічному бюджеті Україні на масштабну мобілізацію не закладені. Але якщо будуть офіційні заяви щодо цього, то у Верховній Раді готові до обговорень.

Чи переглянуть в Україні кошторис

Нардеп Олексій Леонов каже, що рішення переглядати кошторис – питання часу й політичної волі. Однак поки офіційних заяв щодо цього було, передає 24 Канал з посиланням на ефір Ранок.LIVE.

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Конкретних офіційних звернень від військових до парламенту ще не надходило,

– каже нардеп.

Наразі головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський говорить про мобілізаційний потенціал та цифри, але без деталей.

Втім якщо конкретні звернення все-таки будуть, то, за словами Леонова, Рада повернеться до обговорення, в тому числі й до бюджету.

Нагадуємо! Торік виник дефіцит у бюджеті на рівні 500 мільярдів гривень через нестачу фінансової допомоги від партнерів. Для розв'язання цього питання Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт, підвищивши податки для бізнесу.