Які пільги передбачаються для матерів учасників бойових дій у 2025 році

Учасникам бойових дій держава надає чимало кількість допомоги. Йдеться різни пільги, знижки тощо.

Пільги для матерів УБД

Зокрема їх можуть отримати й матері людей зі статусом УБД, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.

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Станом на 2025 року матері (а також батьки) учасників бойових дій можуть отримати пільги щодо плати за житло, на комунальні послуги та на паливо. Однак площа житла, на яку надається знижка при розрахунках плати за опалення, визначається окремо для кожної родини.

На кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні та має право на знижку, припадає 21 квадратний метр опалювальної площі. До того ж додатково враховується ще 10,5 квадратного метра на всю сім’ю.

Для родин, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається знижка у 75% за користування газом. Водночас вид житла чи форма власності на нього не впливає на пільги.

Мова йде про опалювання будинку чи кватири на подвійний розмір нормативної опалювальної площі:

42 квадратних метри на кожну особу, яка має право на знижку плати;

21 квадратний метр на родину.

Важливо! Для отримання пільг мати має проживати разом зі своєю дитиною, яка є учасником бойових дій.