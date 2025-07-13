Які пільги для Героїв України?

Пільги, які передбачає звання Героя України, регулюються законом України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", передає 24 Канал з посиланням на Факти.

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Українці, що отримання подібне звання, можуть претендувати на наступні пільги:

щомісячні виплати в розмірі трьох мінімальних зарплат, визначених на 1 січня календарного року (у 2025 році – 24 000 гривень);

надбавки до пенсії в розмірі 200% мінімальної пенсії за віком (4 722 грн у 2025 році);

забезпечення ліками за рецептом з можливою доставкою додому за висновком лікаря;

безплатне зубне протезування, окрім протезів з дорогоцінних металів;

звільнення від оплати за квартиру та комунальні послуги (в разі відсутності централізованого опалення надається паливо за нормами, встановленими для населення);

безплатний капремонт будинку чи квартири або надання грошової компенсації на його проведення;

першочергове відпущення будматеріалів місцевого виробництва для будівництва чи ремонту індивідуального житлового будинку;

першочергове покращення житлових умов (до 20 квадратних метрів додатково) коштом державного чи громадського житлового фонду.

пільги зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету (визначаються чинним податковим та митним законодавством);

безплатну приватизацію квартири;

позачергове надання послуг усіх видів зв’язку;

позачергове придбання квитків на проїзд у будь-якому водному, залізничному, автомобільному чи авіатранспорті;

щомісячну компенсацію 50 літрів бензину для автівки відповідно до актуальних цін на пальне;

позачергове користування всіма видами послуг у спортивно-оздоровчих, культурно-видовищних і торгівельно-побутових закладах;

переважне право залишитися на робочому місці під час скорочення штату, а в разі ліквідації роботодавця – першочергове працевлаштування;

безплатне навчання та перекваліфікацію, зокрема на курсах і в платних навчальних закладах;

щорічну оплачувану відпустку та додаткову (власним коштом) на три тижні у зручний час поза графіком;

щорічну оплачувану відпустку та додаткову (власним коштом) на три тижні у зручний час поза графіком; безплатне поховання померлого/загиблого Героя України та встановлення пам’ятника коштом держави;

спорудження на могилі померлого (загиблого) надгробка за встановленим Урядом України зразком.

Важливо! Люди зі званням Героя України та їхні родини мають право на безплатне лікування та реабілітацію у медзакладах усіх типів.