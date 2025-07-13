Які пільги для Героїв України?
Пільги, які передбачає звання Героя України, регулюються законом України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", передає 24 Канал з посиланням на Факти.
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Українці, що отримання подібне звання, можуть претендувати на наступні пільги:
- щомісячні виплати в розмірі трьох мінімальних зарплат, визначених на 1 січня календарного року (у 2025 році – 24 000 гривень);
- надбавки до пенсії в розмірі 200% мінімальної пенсії за віком (4 722 грн у 2025 році);
- забезпечення ліками за рецептом з можливою доставкою додому за висновком лікаря;
- безплатне зубне протезування, окрім протезів з дорогоцінних металів;
- звільнення від оплати за квартиру та комунальні послуги (в разі відсутності централізованого опалення надається паливо за нормами, встановленими для населення);
- безплатний капремонт будинку чи квартири або надання грошової компенсації на його проведення;
- першочергове відпущення будматеріалів місцевого виробництва для будівництва чи ремонту індивідуального житлового будинку;
- першочергове покращення житлових умов (до 20 квадратних метрів додатково) коштом державного чи громадського житлового фонду.
- пільги зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету (визначаються чинним податковим та митним законодавством);
- безплатну приватизацію квартири;
- позачергове надання послуг усіх видів зв’язку;
- позачергове придбання квитків на проїзд у будь-якому водному, залізничному, автомобільному чи авіатранспорті;
- щомісячну компенсацію 50 літрів бензину для автівки відповідно до актуальних цін на пальне;
- позачергове користування всіма видами послуг у спортивно-оздоровчих, культурно-видовищних і торгівельно-побутових закладах;
- переважне право залишитися на робочому місці під час скорочення штату, а в разі ліквідації роботодавця – першочергове працевлаштування;
- безплатне навчання та перекваліфікацію, зокрема на курсах і в платних навчальних закладах;
щорічну оплачувану відпустку та додаткову (власним коштом) на три тижні у зручний час поза графіком;
- безплатне поховання померлого/загиблого Героя України та встановлення пам’ятника коштом держави;
- спорудження на могилі померлого (загиблого) надгробка за встановленим Урядом України зразком.
Важливо! Люди зі званням Героя України та їхні родини мають право на безплатне лікування та реабілітацію у медзакладах усіх типів.
Що надає звання Герой України посмертно?
У цьому випадку грошова винагорода сім’ям загиблих виплачується в 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року (151 400 гривень станом на 2025 рік), в якому надано звання Герой України.