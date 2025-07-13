Какие льготы для Героев Украины?

Льготы, которые предусматривает звание Героя Украины, регулируются законом Украины "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан пожилого возраста в Украине", передает 24 Канал со ссылкой на Факты.

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Украинцы, получившие подобное звание, могут претендовать на следующие льготы:

ежемесячные выплаты в размере трех минимальных зарплат, определенных на 1 января календарного года (в 2025 году – 24 000 гривен);

надбавки к пенсии в размере 200% минимальной пенсии по возрасту (4 722 грн в 2025 году);

обеспечение лекарствами по рецепту с возможной доставкой на дом по заключению врача;

бесплатное зубное протезирование, кроме протезов из драгоценных металлов;

освобождение от оплаты за квартиру и коммунальные услуги (в случае отсутствия централизованного отопления предоставляется топливо по нормам, установленным для населения);

бесплатный капремонт дома или квартиры или предоставление денежной компенсации на его проведение;

первоочередное отпускание стройматериалов местного производства для строительства или ремонта индивидуального жилого дома;

первоочередное улучшение жилищных условий (до 20 кв. м дополнительно) за счет государственного или общественного жилищного фонда.

льготы по уплате налогов, сборов, пошлины и других платежей в бюджет (определяются действующим налоговым и таможенным законодательством);

бесплатную приватизацию квартиры;

внеочередное предоставление услуг всех видов связи;

внеочередное приобретение билетов на проезд в любом водном, железнодорожном, автомобильном или авиатранспорте;

ежемесячную компенсацию 50 литров бензина для автомобиля в соответствии с актуальными ценами на топливо;

внеочередное пользование всеми видами услуг в спортивно-оздоровительных, культурно-зрелищных и торгово-бытовых заведениях;

преимущественное право остаться на рабочем месте при сокращении штата, а в случае ликвидации работодателя – первоочередное трудоустройство;

бесплатное обучение и переквалификацию, в том числе на курсах и в платных учебных заведениях;

ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительный (за свой счет) на три недели в удобное время вне графика;

ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительный (за свой счет) на три недели в удобное время вне графика; бесплатное погребение умершего/погибшего Героя Украины и установление памятника за счет государства;

сооружение на могиле умершего (погибшего) надгробия по установленному Правительством Украины образцу.

Важно! Люди со званием Героя Украины и их семьи имеют право на бесплатное лечение и реабилитацию в медучреждениях всех типов.