Як призначається субсидія, якщо людина виїхала за кордон

З початку повномасштабного вторгнення значна кількість українців була змушена виїхати за кордон. У Пенсійному Фонді розповіли, що відбувається з субсидіями у такому випадку та відповіли на поширені запитання.

Чи призначається субсидія людині за кордоном

Якщо один із членів домогосподарства перебуває за кордоном понад 60 днів, ця особа не включається до складу домогосподарства для розрахунку субсидії, пояснюють у ПФУ.

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Таким чином, на цю особу не розраховуються соціальні норми житла та нормативи комунальних послуг, а її доходи не враховуються під час призначення субсидії.

Отже, субсидія призначається без урахування тієї особи, яка перебуває за кордоном понад 60 днів.

Зауважте! Якщо ж при зверненні за субсидією не було повідомлено Пенсійний фонд України про перебування члена домогосподарства за кордоном понад 60 днів, і субсидію розрахували з його урахуванням, виплати припиняються, а надмірно виплачені кошти мають бути повернені одержувачем.

Що має зробити одержувач субсидії

Одержувач житлової субсидії зобов'язаний протягом 30 днів повідомити Пенсійний фонд України про будь-яку обставину, яка може вплинути на призначення субсидії.

Важливо! Це включає й інформацію про перебування члена домогосподарства або його сім’ї за кордоном понад 60 днів протягом періоду, на який призначено субсидію.

Якщо Пенсійний фонд виявить факт перебування члена домогосподарства за кордоном у період отримання житлової субсидії, і домогосподарство не повідомило про це (крім мешканців регіонів, зазначених вище), виплату субсидії буде припинено.

До слова! У такому разі житлову субсидію можна буде отримати знову лише після нового звернення на початку опалювального або неопалювального сезону.