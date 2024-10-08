Чи платять податок українці з пенсії
Зараз українці не мають сплачувати жодних податків з пенсії. Ці зміни набрали чинності ще у 2020 році.
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Тоді були внесені зміни у Податковий кодекс, які зафіксували, що податок не сплачується з:
- пенсії;
- щомісячного довічного утримання.
Від якого податку звільнили пенсіонерів
Як повідомляє ДПС, українських пенсіонерів, що мають виплати за віком, звільнено від сплати земельного податку. Пільга діє, якщо їхня ділянка відповідає визначеним лімітам:
- ділянка до 0,01 гектара може використовуватись для будівництва індивідуальних гаражів;
- до 0,10 гектара – для проведення індивідуального дачного будівництва;
- до 0,12 гектара – для садівництва;
- до 0,25 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в селах;
- до 0,10 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в містах;
- до 0,15 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в селищах міського типу;
- до 2 гектарів – для ведення особистого сільського господарства.