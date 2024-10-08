Чи платять податок українці з пенсії

Зараз українці не мають сплачувати жодних податків з пенсії. Ці зміни набрали чинності ще у 2020 році.

Читайте також Яка пенсія надається батькам загиблого військовослужбовця

Тоді були внесені зміни у Податковий кодекс, які зафіксували, що податок не сплачується з:

пенсії;

щомісячного довічного утримання.

Від якого податку звільнили пенсіонерів

Як повідомляє ДПС, українських пенсіонерів, що мають виплати за віком, звільнено від сплати земельного податку. Пільга діє, якщо їхня ділянка відповідає визначеним лімітам: