Платят ли налог украинцы с пенсии
Сейчас украинцы не должны платить никаких налогов с пенсии. Эти изменения вступили в силу еще в 2020 году.
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Тогда были внесены изменения в Налоговый кодекс, которые зафиксировали, что налог не уплачивается с:
- пенсии;
- ежемесячного пожизненного содержания.
От какого налога освободили пенсионеров
Как сообщает ГНС, украинских пенсионеров, имеющих выплаты по возрасту, освободили от уплаты земельного налога. Льгота действует, если их участок соответствует определенным лимитам:
- участок до 0,01 гектара может использоваться для строительства индивидуальных гаражей;
- до 0,10 гектара – для проведения индивидуального дачного строительства;
- до 0,12 гектара – для садоводства;
- до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в селах;
- до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в городах;
- до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в поселках городского типа;
- до 2 гектаров – для ведения личного сельского хозяйства.