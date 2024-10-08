Платят ли налог украинцы с пенсии

Сейчас украинцы не должны платить никаких налогов с пенсии. Эти изменения вступили в силу еще в 2020 году.

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Тогда были внесены изменения в Налоговый кодекс, которые зафиксировали, что налог не уплачивается с:

пенсии;

ежемесячного пожизненного содержания.

От какого налога освободили пенсионеров

Как сообщает ГНС, украинских пенсионеров, имеющих выплаты по возрасту, освободили от уплаты земельного налога. Льгота действует, если их участок соответствует определенным лимитам: