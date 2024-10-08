Назначается ли субсидия человеку за границей

Если один из членов домохозяйства находится за границей более 60 дней, это лицо не включается в состав домохозяйства для расчета субсидии, объясняют в ПФУ.

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Таким образом, на это лицо не рассчитываются социальные нормы жилья и нормативы коммунальных услуг, а его доходы не учитываются при назначении субсидии.

Итак, субсидия назначается без учета того лица, которое находится за границей более 60 дней.

Заметьте! Если же при обращении за субсидией не было сообщено Пенсионный фонд Украины о пребывании члена домохозяйства за рубежом более 60 дней, и субсидию рассчитали с его учетом, выплаты прекращаются, а излишне выплаченные средства должны быть возвращены получателем.

Что должен сделать получатель субсидии

Получатель жилищной субсидии обязан в течение 30 дней сообщить Пенсионный фонд Украины о любом обстоятельстве, которое может повлиять на назначение субсидии.

Важно! Это включает и информацию о пребывании члена домохозяйства или его семьи за границей более 60 дней в течение периода, на который назначена субсидия.

Если Пенсионный фонд обнаружит факт пребывания члена домохозяйства за границей в период получения жилищной субсидии, и домохозяйство не сообщило об этом (кроме жителей регионов, указанных выше), выплату субсидии будет прекращено.

К слову! В таком случае жилищную субсидию можно будет получить снова только после нового обращения в начале отопительного или неотопительного сезона.