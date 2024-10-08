Чи призначається субсидія людині за кордоном

Якщо один із членів домогосподарства перебуває за кордоном понад 60 днів, ця особа не включається до складу домогосподарства для розрахунку субсидії, пояснюють у ПФУ.

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Таким чином, на цю особу не розраховуються соціальні норми житла та нормативи комунальних послуг, а її доходи не враховуються під час призначення субсидії.

Отже, субсидія призначається без урахування тієї особи, яка перебуває за кордоном понад 60 днів.

Зауважте! Якщо ж при зверненні за субсидією не було повідомлено Пенсійний фонд України про перебування члена домогосподарства за кордоном понад 60 днів, і субсидію розрахували з його урахуванням, виплати припиняються, а надмірно виплачені кошти мають бути повернені одержувачем.

Що має зробити одержувач субсидії

Одержувач житлової субсидії зобов'язаний протягом 30 днів повідомити Пенсійний фонд України про будь-яку обставину, яка може вплинути на призначення субсидії.

Важливо! Це включає й інформацію про перебування члена домогосподарства або його сім’ї за кордоном понад 60 днів протягом періоду, на який призначено субсидію.

Якщо Пенсійний фонд виявить факт перебування члена домогосподарства за кордоном у період отримання житлової субсидії, і домогосподарство не повідомило про це (крім мешканців регіонів, зазначених вище), виплату субсидії буде припинено.

До слова! У такому разі житлову субсидію можна буде отримати знову лише після нового звернення на початку опалювального або неопалювального сезону.