Чи має мобілізований підприємець платити податки у 2025 році

Чимало чоловіків в Україні наразі є мобілізованими на військову службу. Однак багато з них були підприємцями, тому вдаються в питання, чи слід їм сплачувати податки.

Чи повинен мобілізований платити податки

Наразі ж якщо ФОП, перебуваючи на службі, не продовжує вести бізнес у період проведення мобілізації, нарахування податків і зборів йому не здійснюється, пише 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Що стосується податків і зборів ФОПам, які мобілізовані, то такі особи – на весь період їх військової служби – звільняються від нарахування, сплати та подання податкової звітності,

– розказала адвокатка АБ Романа Сацика Марія Ганіна.

Вона додала, що мова йде про такі типи податків:

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО); єдиний податок; військовий збір.

Зокрема експерта уточнила, що у складі податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку.

Водночас якщо мобілізували ФОПа, який має найманих працівників, то він має право на час служби уповноважити іншу людину здійснювати виплати із заробітної плати своїм працівникам.

Важливо! Але в такому випадку мають нараховуватись й утримуватись податки та збори з доходу у вигляді зарплати найманих працівників.