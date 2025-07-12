Хто платить у громадському транспорті, а хто їздить безкоштовно

Не всі пенсіонери можуть їздити у громадському транспорті безкоштовно. Крім того, не всі види транспорту є доступними для цієї пільги.

Кому можна не платити за проїзд у транспорті і у якому

Відповідно до постанови "Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування" послугою про безкоштовний проїзд можуть користуватися лише ті пенсіонери, хто офіційно отримує пенсію, передає 24 Канал.

Читайте також Пенсіонерам в Україні доступні 5 додаткових виплат

Відтак, не враховується вік, коли особа отримала пенсію. Водночас під час користування цією пільгою пенсіонер повинен показати пенсійне посвідчення водієві.

Крім того, у деяких містах України пенсіонеру доведеться оформити електронний пільговий квиток, що видається безоплатно.

Де пенсіонери можуть їздити безкоштовно, а де ні:

Дозвіл на проїзд є в міських автобусах, тролейбусах та приміських залізничних транспортах, зокрема електричках.

Зауважте! У недержавних маршрутках є перелік пільгових категорій, які можуть перевозити безкоштовно, а також є встановлені тарифи, які визначає місцева рада. Інформація про це розміщується в салоні маршрутки, або ж її можна знайти на сайті місцевої ради.