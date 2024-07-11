Комунальні послуги для осіб з інвалідністю ІІІ групи: чи мають вони пільги

Українця, які мають інвалідність ІІІ групи, можуть користуватися цілим списком пільг від держави. Проте, чи є вони на комунальні послуги, питання складне.

Чи мають інваліди 3 групи пільги на комунальні послуги

Особи з такою групою інвалідності мають право на обладнання різноманітними пристосуваннями житла, де вони проживають.

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А от діти, які належать до дітей-сиріт або ж позбавлених батьківського піклування можуть отримати в першу чергу житло та матеріальну допомогу на його облаштування при досягненні повноліття.

Це можливо, якщо за висновком МСЕ вони можуть здійснювати самообслуговування і вести самостійну життєдіяльність.

Варто зауважити, що пільг саме на сплату комунальних послуг для таких осіб не передбачено. Субсидії надаються за звичайними умовами.

Кому виплачують 100% лікарняного

Незалежно від кількості стажу, 100% від середньої заробітної плати, виплачується особам, які постраждали через нещасний випадок на виробництві, або отримав захворювання, внаслідок професійної діяльності.

Також 100% лікарняного виплачують: