Комунальні послуги для осіб з інвалідністю ІІІ групи: чи мають вони пільги
Українця, які мають інвалідність ІІІ групи, можуть користуватися цілим списком пільг від держави. Проте, чи є вони на комунальні послуги, питання складне.
Чи мають інваліди 3 групи пільги на комунальні послуги
Особи з такою групою інвалідності мають право на обладнання різноманітними пристосуваннями житла, де вони проживають.
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А от діти, які належать до дітей-сиріт або ж позбавлених батьківського піклування можуть отримати в першу чергу житло та матеріальну допомогу на його облаштування при досягненні повноліття.Зверніть увагу! Це можливо, якщо за висновком МСЕ вони можуть здійснювати самообслуговування і вести самостійну життєдіяльність.
Варто зауважити, що пільг саме на сплату комунальних послуг для таких осіб не передбачено. Субсидії надаються за звичайними умовами.
Кому виплачують 100% лікарняного
Незалежно від кількості стажу, 100% від середньої заробітної плати, виплачується особам, які постраждали через нещасний випадок на виробництві, або отримав захворювання, внаслідок професійної діяльності.
Також 100% лікарняного виплачують:
- донорам, які мають право на таку пільгу;
- особі, яка є офіційним доглядальником дитини до 14 років, що має хворобу, внаслідок аварії на ЧАЕС;
- людям, які відносяться до 1 – 3 категорій осіб, що постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС;
- ветеранам війни;
- членам родин загиблих ветеранів війни, захисників і захисниць України;
- українцям, що постраждали внаслідок участі у Революції Гідності.