Чи повинні пенсіонери проходити ідентифікацію і як це можна зробити
9 серпня 2024, 13:36Читать новость на русском
Джерело:Мінсоцполітики
Українські пенсіонери повинні проходити ідентифікацію кожні 6 місяців. Якщо цього не робити вчасно, виплати можуть бути заморожені.
Як пройти ідентифікацію
Ідентифікацію можна пройти особисто у відділенні Пенсійного фонду або ж онлайн.
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Онлайн-ідентифікацію можна пройти так:
- через електронний портал ПФУ;
- через АТ "Ощадбанк";
- через відеоконференція;
- через дипломатичні установи України за кордоном.
Окремі категорії громадян в останні три роки не були зобов'язані проходити ідентифікацію. Це стосувалося пенсіонерів, які стали внутрішньо переміщеними особами до 24 лютого 2022 року. З початком карантину через Covid-19 ідентифікація для них була скасована, і виплата пенсій здійснювалася автоматично.Зауважте! Раніше ідентифікацію могли здійснювати листоноші або працівники банку. Для ідентифікації потрібні пенсійне посвідчення, документ, що посвідчує особу, і платіжна картка при ідентифікації в "Ощадбанку".