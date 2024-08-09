Чи повинні пенсіонери проходити ідентифікацію і як це можна зробити

Українські пенсіонери повинні проходити ідентифікацію кожні 6 місяців. Якщо цього не робити вчасно, виплати можуть бути заморожені.

Як пройти ідентифікацію

Ідентифікацію можна пройти особисто у відділенні Пенсійного фонду або ж онлайн.

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Онлайн-ідентифікацію можна пройти так:

через електронний портал ПФУ;

через АТ "Ощадбанк";

через відеоконференція;

через дипломатичні установи України за кордоном.

Окремі категорії громадян в останні три роки не були зобов'язані проходити ідентифікацію. Це стосувалося пенсіонерів, які стали внутрішньо переміщеними особами до 24 лютого 2022 року. З початком карантину через Covid-19 ідентифікація для них була скасована, і виплата пенсій здійснювалася автоматично.

Раніше ідентифікацію могли здійснювати листоноші або працівники банку. Для ідентифікації потрібні пенсійне посвідчення, документ, що посвідчує особу, і платіжна картка при ідентифікації в "Ощадбанку".