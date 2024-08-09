Как пройти идентификацию
Идентификацию можно пройти лично в отделении Пенсионного фонда или же онлайн.
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Онлайн-идентификацию можно пройти так:
- через электронный портал ПФУ;
- через АО "Ощадбанк";
- через видеоконференцию;
- через дипломатические учреждения Украины за рубежом.
Отдельные категории граждан в последние три года не были обязаны проходить идентификацию. Это касалось пенсионеров, которые стали внутренне перемещенными лицами до 24 февраля 2022 года. С началом карантина из-за Covid-19 идентификация для них была отменена, и выплата пенсий осуществлялась автоматически.