Як пройти ідентифікацію
Ідентифікацію можна пройти особисто у відділенні Пенсійного фонду або ж онлайн.
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Онлайн-ідентифікацію можна пройти так:
- через електронний портал ПФУ;
- через АТ "Ощадбанк";
- через відеоконференція;
- через дипломатичні установи України за кордоном.
Окремі категорії громадян в останні три роки не були зобов'язані проходити ідентифікацію. Це стосувалося пенсіонерів, які стали внутрішньо переміщеними особами до 24 лютого 2022 року. З початком карантину через Covid-19 ідентифікація для них була скасована, і виплата пенсій здійснювалася автоматично.