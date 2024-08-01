Які пільги на житло мають військовослужбовці в Україні
1 серпня 2024, 11:45Читать новость на русском
Військовослужбовці, учасники бойових дій та ветерани війни мають право на низку пільг, зокрема на користування житлом, оплату комунальних послуг та опалення.
Житлові пільги для військовослужбовців
Військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю під час служби, а також їхні сім'ї, що знаходяться на їхньому утриманні, мають право на 50% знижку на комунальні послуги.
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Для отримання цієї пільги потрібно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду із заявою або подати її онлайн.
Серед доступних житлових пільг, передбачені:
- 75% знижка на користування житлом: покриває 75% вартості в розрахунку на 21 квадратний метр на кожного члена родини, який постійно проживає у будинку чи квартирі, плюс додатково 10,5 квадратних метрів на сім’ю.
- 75% знижка на оплату комунальних послуг: це стосується газу, електроенергії та скрапленого балонного газу для побутових потреб.
- 75% знижка на паливо: включає рідке паливо для тих, хто проживає в будинках без центрального опалення.
- Переважне користування всіма послугами зв’язку та встановлення квартирних телефонів на пільгових умовах: включає знижки 20% на основні тарифи та 50% на додаткові роботи. Абонентна плата за користування телефоном становить 50% від тарифу.
Члени сімей загиблих захисників мають право на знижки на житлово-комунальні послуги, зокрема:
- 50% знижка на комунальні послуги: включає газ, електроенергію та інші комунальні платежі.
- Безкоштовні капітальний та поточний ремонти: покривають ремонт будинків чи квартир.
Пільги для УБД
Учасники бойових дій мають можливість:
- Вступ до житлово-будівельних та гаражних кооперативів, стоянок та садових товариств першочергово.
Військові також мають пільги на:
- Отримання позик на будівництво або ремонт житла, приєднання до інженерних мереж: включає зведення або придбання дач та облаштування садових ділянок. Позики можна погашати протягом десяти років, починаючи з п'ятого року після завершення будівництва.
- Поліпшення житлових умов: включає першочерговий ремонт або забезпечення нерухомістю, а також першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва.