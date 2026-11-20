ТОВ "Руш", яке володіє популярною мережею магазинів EVA, відзвітувало про 579,7 мільйона гривень збитків від початку 2026 року. Головною причиною стали наслідки війни.

Яких втрат зазнав відомий ритейлер

За аналогічний період минулого року втрати становили лише 10,1 мільйона гривень, про що свідчать дані Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, пише "Інтерфакс-Україна".

Левова частка збитків – понад 562 мільйони гривень – це прямий наслідок нестачі та псування товарів через бойові дії.

Важливо! Ворог цілеспрямовано б'є по логістиці: лише за дев'ять місяців ракети та дрони повністю знищили або пошкодили три магазини у Дніпрі, Кривому Розі та Запоріжжі, а ще 13 торгових точок довелося терміново закрити та евакуювати.

Найболючішого удару зазнала система доставки та онлайн-замовлень. Через серпневі та вересневі атаки суттєво постраждав розподільчий центр у Броварах на Київщині, а складський комплекс під Одесою вигорів дотла.

Ритейлер намагається пом'якшити удар: склади були застраховані від воєнних ризиків, проте ліміт виплат становить лише 3 мільйони доларів, що покриє збитки лише частково. Наразі компанія вже орендувала нове приміщення під Одесою та частково відновила роботу хабу в Броварах, щоб повернути звичну швидкість доставки.

Нагадаємо, що сортувальний центр мережі магазинів EVA в Одесі зруйнували ще 13 серпня. Він забезпечував товарами магазини одразу у трьох областях – Одеській, Миколаївській та Херсонській. Працівники внаслідок атаки ворога не постраждали.

Зокрема, компанія зіштовхується з викликами на прифронтових та деокупованих територіях. Через загрози роботу магазинів доводиться призупиняти або припиняти зовсім.