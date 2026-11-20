Яких втрат зазнав відомий ритейлер

За аналогічний період минулого року втрати становили лише 10,1 мільйона гривень, про що свідчать дані Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, пише "Інтерфакс-Україна".

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Левова частка збитків – понад 562 мільйони гривень – це прямий наслідок нестачі та псування товарів через бойові дії.

Важливо! Ворог цілеспрямовано б'є по логістиці: лише за дев'ять місяців ракети та дрони повністю знищили або пошкодили три магазини у Дніпрі, Кривому Розі та Запоріжжі, а ще 13 торгових точок довелося терміново закрити та евакуювати.

Найболючішого удару зазнала система доставки та онлайн-замовлень. Через серпневі та вересневі атаки суттєво постраждав розподільчий центр у Броварах на Київщині, а складський комплекс під Одесою вигорів дотла.

Ритейлер намагається пом'якшити удар: склади були застраховані від воєнних ризиків, проте ліміт виплат становить лише 3 мільйони доларів, що покриє збитки лише частково. Наразі компанія вже орендувала нове приміщення під Одесою та частково відновила роботу хабу в Броварах, щоб повернути звичну швидкість доставки.

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Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Нагадаємо, що сортувальний центр мережі магазинів EVA в Одесі зруйнували ще 13 серпня. Він забезпечував товарами магазини одразу у трьох областях – Одеській, Миколаївській та Херсонській. Працівники внаслідок атаки ворога не постраждали.

Зокрема, компанія зіштовхується з викликами на прифронтових та деокупованих територіях. Через загрози роботу магазинів доводиться призупиняти або припиняти зовсім.