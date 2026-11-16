Мережа EVA зазнала втрат: під ударом опинилися магазини у п'яти регіонах

За останні три місяці мережа магазинів EVA зазнала серйозних втрат через цілеспрямовані російські удари по інфраструктурі. Зокрема, ворог атакував чотири розподільчі центри компанії у Броварах та Одесі.

Що сталося з логістикою та магазинами мережі EVA

Два центри було знищено вщент, про що пише УРТЦ.

Окрім втрати складів, компанія стикається з величезними викликами у прифронтових та деокупованих регіонах. Через постійну загрозу життю працівників ритейлер змушений регулярно призупиняти роботу або повністю закривати торгові точки.

Під ударом опинилися магазини у таких областях:

Донецькій; Дніпропетровській; Запорізькій; Сумській; Чернігівській.

Ми не можемо досконало знати ситуацію в усіх 355 маленьких і великих містах України, де працюємо. Де безпечно, а де небезпечно. Тому завжди повторюємо: колеги, якщо ви відчуваєте небезпеку, ми ніколи не будемо заперечувати проти того, щоб зачинити магазин,

– наголосила Ольга Шевченко, СЕО компанії "РУШ".

Через постійну небезпеку загальна кількість працюючих точок мережі наразі практично не збільшується, хоча нові магазини продовжують відкривати у безпечніших регіонах.

Серпневі руйнування складів також боляче вдарили по напряму електронної комерції.

Ще влітку EVA вийшла на друге місце на ринку e-commerce після компанії Rozetka, але через знищення запасів втратила ці позиції.

Зверніть увагу! Тепер клієнти можуть стикатися зі змінами у термінах доставки, адже EVA повністю переформатовує ланцюги постачання. Керівництво будує нову систему логістики, яка включає зміну фізичного розташування складів та посилену автоматизацію.

Нагадаємо, у серпні 2026 року Росія атакувала розподільчий центр EVA у Броварах. На об'єкті спалахнула пожежа.

Після російської атаки мережа EVA оперативно перебудувала логістику, а постачання товарів почали координувати за новою схемою разом із партнерами.