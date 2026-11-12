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"Не хочемо їх тут бачити": орендодавці масово відмовляють Rozetka у складах

Альбіна Ковпак
Rozetka повідомила про проблеми з орендою складів

Орендодавці масово відмовляють Rozetka у складах / Фото ucsc.org.ua

Після російських атак Rozetka зіткнулася з неочікуваною проблемою: компанії стало складніше знаходити приміщення для оренди. Деякі власники складів відмовляються співпрацювати, щойно дізнаються, хто саме планує там розмістити свою логістику.

 
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Чому орендодавці не хочуть здавати склади Rozetka

Співвласниця інтернет-магазину й маркетплейсу Ірина Чечоткіна каже, що потенційні партнери почали обережніше ставитися до співпраці з компанією, пише hromadske.

У нас навіть є приклад, коли нам уже здали, а потім інші орендодавці побачили, що це Rozetka, і сказали: "Ні-ні-ні. Ми не хочемо їх тут бачити"– розповіла Чечоткіна.

Попри такі труднощі, Rozetka продовжує знаходити приміщення. Чечоткіна подякувала власникам нерухомості, які не відмовляються від співпраці з бізнесом навіть в умовах підвищених воєнних ризиків.

Як Rozetka перебудовує логістику

Наразі компанія зосередилася на такому варіанті складської мережі:

  • Замість концентрації товарів на одному великому об'єкті компанія розвиває мережу менших fulfillment-центрів у різних регіонах України.
  • Це не просто сортувальні майданчики: у таких центрах зберігають товари, які згодом розподіляють між пунктами видачі та перевізниками.

Одна з головних вимог Rozetka до нових приміщень – наявність укриття. Якщо його немає, компанія облаштовує захисну споруду самостійно. Починати роботу на складі без підготовленого укриття не планують.

Паралельно Rozetka трансформує бізнес-модель і поступово зменшує частку власних продажів. Такий підхід має допомогти компанії розподілити ризики та розширити асортимент товарів, доступних покупцям.

Нагадаємо, що власники Rozetka – подружжя Ірина та Владислав Чечоткіни. Сам маркетплейс належить кіпрській компанії Temania Enterprises Ltd.

Робота над проєктом Rozetka розпочалася у вересні 2004 року, а перші продажі відбулися в червні 2005-го. На старті та протягом першого року роботи в бізнес довелося вкласти близько 250 тисяч доларів.

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