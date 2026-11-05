Хто створив Rozetka і скільки заробляє найбільший онлайн-ритейлер України

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Хто власник Rozetka і як з'явилася компанія

Rozetka належить кіпрській компанії Temania Enterprises Ltd. Її власниками є подружжя Ірина та Владислав Чечоткіни, пише 24 Канал.

Сьогодні Rozetka – найбільший онлайн-ритейлер України, який поєднує інтернет-магазин, маркетплейс і мережу фізичних точок. Компанія розвиває власну інфраструктуру для продажу та видачі замовлень, а також співпрацює з партнерами, які можуть реалізовувати товари через платформу.

Ідея створення інтернет-магазину виникла у Владислава Чечоткіна, який до цього працював у великому роздрібному бізнесі та мав досвід продажу побутової техніки:

Робота над проєктом Rozetka розпочалася у вересні 2004 року, а перші продажі відбулися в червні 2005-го. На старті та протягом першого року роботи в бізнес довелося вкласти близько 250 тисяч доларів. Відома усміхнена емблема компанії спочатку зображала звичайну електричну розетку.

Згодом бізнес почав змінювати модель роботи. Зараз компанія надає торговельні майданчики партнерам, які відповідають її вимогам щодо якості товарів та обслуговування клієнтів. Також Rozetka поступово децентралізує зберігання та доставку продукції, залишаючи під управлінням центрального офісу склади з ключовими товарами.

Як розвивалася мережа Rozetka

На початку роботи компанія зосереджувалася на онлайн-продажах і поступово нарощувала асортимент. Важливим етапом стало перетворення інтернет-магазину на маркетплейс:

у 2016 році на платформі з'явилася можливість продавати товари іншим учасникам ринку;

на початок березня 2018 року асортимент налічував 2,5 мільйони товарів;

у грудні 2017 року сайт зафіксував 75 мільйонів відвідувань і 3 мільйони продажів.

Паралельно компанія почала розвивати фізичну мережу. У листопаді 2017 року в Києві відкрили гіпермаркет площею 6 тисяч квадратних метрів.

У жовтні 2024 року Rozetka відкрила 500-й магазин в Україні. Надалі мережа продовжила розширюватися не лише завдяки власним магазинам, а й через партнерські формати.

Скільки заробила Rozetka-Evo у 2025 році

У 2025 році група маркетплейсів Rozetka-Evo досягла обороту 112,4 мільярдів гривень. Це на 9% більше, ніж роком раніше, повідомляє Forbes.

На кінець грудня 2025 року офлайн-мережа Rozetka налічувала 776 точок контакту з клієнтами. До цього показника входять магазини, пункти видачі замовлень і поштомати. За рік компанія також запустила близько 100 нових точок видачі партнерського формату.

Ще одним напрямом розвитку стала підписка Smart, яку група запустила в жовтні 2025 року для двох платформ – Rozetka та Prom.ua. Вона передбачає безкоштовну доставку замовлень і коштує 50 гривень на місяць. На початок 2026 року до сервісу приєдналися понад 350 тисяч користувачів.

У 2025 році на Rozetka найбільшу динаміку продемонстрували такі категорії:

Продукти харчування – зростання на 30%; Спортивні товари – понад 26%; Косметика та парфумерія – 26%.

На Prom.ua лідерами за темпами зростання стали товари для годування домашніх тварин і птахів (+66%), чай, кава та какао (+55%), а також продукти харчування (+50%).

В минулому році українці активно купували аерогрилі – ця категорія товарів продемонструвала найбільшу динаміку зростання на Rozetka, а також увійшла у топ по кількості запитів на платформі– каже співвласниця Rozetka-Evo Ірина Чечоткіна.

Також, за її словами, помітно зросли продажі ветеринарних препаратів, вітамінів і мінералів, засобів для гігієни та догляду.

Нагадаємо, що Rozetka-Evo – об'єднана група маркетплейсів, до якої входять кілька торговельних платформ і супутніх сервісів. Зокрема, це Rozetka, Prom.ua, Shafa, Bigl, Kabanchik та платіжний сервіс RozetkaPay.