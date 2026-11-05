Кто создал Rozetka и сколько зарабатывает крупнейший онлайн-ритейлер Украины / Фото rau.ua
Rozetka – один из самых известных украинских маркетплейсов, который вырос из небольшого интернет-магазина бытовой техники в большую торговую платформу с сотнями физических точек. За развитием компании стоит известная супружеская пара.
Кто является владельцем Rozetka и как появилась компания
Rozetka принадлежит кипрской компании Temania Enterprises Ltd. Ее владельцами являются супруги Ирина и Владислав Чечоткины, пишет 24 Канал.
Сегодня Rozetka – крупнейший онлайн-ритейлер Украины, объединяющий интернет-магазин, маркетплейс и сеть физических точек. Компания развивает собственную инфраструктуру для продажи и выдачи заказов, а также сотрудничает с партнерами, которые могут реализовывать товары через платформу.
Идея создания интернет-магазина пришла в голову Владиславу Чечоткину, который до этого работал в большом розничном бизнесе и имел опыт продаж бытовой техники:
- Работа над проектом Rozetka началась в сентябре 2004 года, а первые продажи состоялись в июне 2005-го.
- На старте и в течение первого года работы в бизнес пришлось вложить около 250 тысяч долларов.
- Известный улыбающийся логотип компании изначально изображал обычную электрическую розетку.
Впоследствии бизнес начал менять модель работы. Сейчас компания предоставляет торговые площадки партнерам, которые соответствуют ее требованиям к качеству товаров и обслуживанию клиентов. Также "Rozetka" постепенно децентрализует хранение и доставку продукции, оставляя под управлением центрального офиса склады с ключевыми товарами.
Как развивалась сеть Rozetka
В начале работы компания сосредоточилась на онлайн-продажах и постепенно наращивала ассортимент. Важным этапом стало преобразование интернет-магазина в маркетплейс:
- в 2016 году на платформе появилась возможность продавать товары другим участникам рынка;
- на начало марта 2018 года ассортимент насчитывал 2,5 миллиона товаров;
- в декабре 2017 года сайт зафиксировал 75 миллионов посещений и 3 миллиона продаж.
Параллельно компания начала развивать сеть физических магазинов. В ноябре 2017 года в Киеве открыли гипермаркет площадью 6 тысяч квадратных метров.
В октябре 2024 года Rozetka открыла 500-й магазин в Украине. В дальнейшем сеть продолжила расширяться не только за счет собственных магазинов, но и благодаря партнерским форматам.
Сколько заработала Rozetka-Evo в 2025 году
В 2025 году группа маркетплейсов Rozetka-Evo достигла оборота в 112,4 миллиарда гривен. Это на 9% больше, чем годом ранее, сообщает Forbes.
На конец декабря 2025 года офлайн-сеть Rozetka насчитывала 776 точек взаимодействия с клиентами. В этот показатель входят магазины, пункты выдачи заказов и почтоматы. За год компания также запустила около 100 новых точек выдачи в партнерском формате.
Еще одним направлением развития стала подписка Smart, которую группа запустила в октябре 2025 года для двух платформ – Rozetka и Prom.ua. Она предусматривает бесплатную доставку заказов и стоит 50 гривен в месяц. К началу 2026 года к сервису присоединились более 350 тысяч пользователей.
В 2025 году на Rozetka наибольшую динамику продемонстрировали такие категории:
- Продукты питания – рост на 30%;
- Спортивные товары – более 26%;
- Косметика и парфюмерия – 26%.
На Prom.ua лидерами по темпам роста стали товары для кормления домашних животных и птиц (+66%), чай, кофе и какао (+55%), а также продукты питания (+50%).
В прошлом году украинцы активно покупали аэрогрили – эта категория товаров продемонстрировала наибольшую динамику роста на Rozetka, а также вошла в топ по количеству запросов на платформе
Кроме того, по ее словам, заметно выросли продажи ветеринарных препаратов, витаминов и минералов, средств для гигиены и ухода.
Напомним, что Rozetka-Evo – объединенная группа маркетплейсов, в которую входят несколько торговых платформ и сопутствующих сервисов. В частности, это Rozetka, Prom.ua, Shafa, Bigl, Kabanchik и платежный сервис RozetkaPay.
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