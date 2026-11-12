"Не хотим их здесь видеть": арендодатели массово отказывают Rozetka в предоставлении складов

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Почему арендодатели не хотят сдавать склады Rozetka

Совладелица интернет-магазина и маркетплейса Ирина Чечоткина говорит, что потенциальные партнеры стали осторожнее относиться к сотрудничеству с компанией, пишет hromadske.

У нас даже есть пример, когда нам уже сдали помещение, а потом другие арендодатели увидели, что это "Rozetka", и сказали: "Нет-нет-нет. Мы не хотим их здесь видеть"– рассказала Чечоткина.

Несмотря на такие трудности, "Розетка" продолжает находить помещения. Чечоткина поблагодарила владельцев недвижимости, которые не отказываются от сотрудничества с бизнесом даже в условиях повышенных военных рисков.

Как "Розетка" перестраивает логистику

В настоящее время компания сосредоточилась на таком варианте складской сети:

Вместо концентрации товаров на одном большом объекте компания развивает сеть небольших фулфилмент-центров в разных регионах Украины.

Это не просто сортировочные площадки: в таких центрах хранят товары, которые впоследствии распределяют между пунктами выдачи и перевозчиками.

Одно из главных требований Rozetka к новым помещениям – наличие укрытия. Если его нет, компания обустраивает защитное сооружение самостоятельно. Начинать работу на складе без подготовленного укрытия не планируется.

Параллельно Rozetka трансформирует бизнес-модель и постепенно сокращает долю собственных продаж. Такой подход должен помочь компании распределить риски и расширить ассортимент товаров, доступных покупателям.

Напомним, что владельцы Rozetka – супруги Ирина и Владислав Чечоткины. Сам маркетплейс принадлежит кипрской компании Temania Enterprises Ltd.

Работа над проектом Rozetka началась в сентябре 2004 года, а первые продажи состоялись в июне 2005-го. На старте и в течение первого года работы в бизнес пришлось вложить около 250 тысяч долларов.