Мережа EVA зазнала втрат: під ударом опинилися магазини у п'яти регіонах

Що сталося з логістикою та магазинами мережі EVA

Два центри було знищено вщент, про що пише УРТЦ.

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Окрім втрати складів, компанія стикається з величезними викликами у прифронтових та деокупованих регіонах. Через постійну загрозу життю працівників ритейлер змушений регулярно призупиняти роботу або повністю закривати торгові точки.

Під ударом опинилися магазини у таких областях:

Донецькій; Дніпропетровській; Запорізькій; Сумській; Чернігівській.

Ми не можемо досконало знати ситуацію в усіх 355 маленьких і великих містах України, де працюємо. Де безпечно, а де небезпечно. Тому завжди повторюємо: колеги, якщо ви відчуваєте небезпеку, ми ніколи не будемо заперечувати проти того, щоб зачинити магазин– наголосила Ольга Шевченко, СЕО компанії "РУШ".

Через постійну небезпеку загальна кількість працюючих точок мережі наразі практично не збільшується, хоча нові магазини продовжують відкривати у безпечніших регіонах.

Серпневі руйнування складів також боляче вдарили по напряму електронної комерції.

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Ще влітку EVA вийшла на друге місце на ринку e-commerce після компанії Rozetka, але через знищення запасів втратила ці позиції.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Зверніть увагу! Тепер клієнти можуть стикатися зі змінами у термінах доставки, адже EVA повністю переформатовує ланцюги постачання. Керівництво будує нову систему логістики, яка включає зміну фізичного розташування складів та посилену автоматизацію.

Нагадаємо, у серпні 2026 року Росія атакувала розподільчий центр EVA у Броварах. На об'єкті спалахнула пожежа.

Після російської атаки мережа EVA оперативно перебудувала логістику, а постачання товарів почали координувати за новою схемою разом із партнерами.