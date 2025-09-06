Укр Рус
Новини економіки У застосунку "Приват24" фіксували збій: роботу сервісів відновлено
6 вересня, 08:54
У застосунку "Приват24" фіксували збій: роботу сервісів відновлено

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Зранку 6 вересня в застосунку ПриватБанку стався збій.
  • Наразі роботу сервісів відновлено.

Зранку 6 вересня в мережі інформували про збій у застосунку Приват24. Так, фіксували складнощі при створенні платежів, оновленні виписки і не тільки.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужба фінустанови.

Що відомо про збій в застосунку Приват24?

У мережі зранку 6 вересня повідомляли про збій у застосунку Приват24. Пресслужба компанії відреагувала на ситуацію та пояснила, з роботою яких функцій наразі фіксують труднощі.

Наразі спостерігаємо складнощі при створенні платежів, оновленні виписки та деяких  інших сервісів, 
– писали в пресслужбі о 8:42.

Фахівці технічного сектору вже займаються усуненням труднощів. 

О 8:57 у фінустанові зазначили, що "наразі всі сервіси працюють в стандартному режимі".

Збої в роботі інших застосунків: останні новини

  • Наприкінці червня користувачі повідомляли про збої у роботі мобільного застосунку банку Monobank. При спробі зайти у застосунок перед користувачами зʼявлявся фірмовий кіт банку та повідомляв про помилку.
  • У неділю, 3 серпня, користувачі Дії повідомляли про помилку, яка виникає на екрані під час запуску застосунку. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що команда Дії оновила сертифікати шифрування SSL.
  • До слова, близько 9 години вечора 5 вересня користувачі телеграму жалітися, що із застосунком були проблеми.