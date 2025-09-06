У застосунку "Приват24" фіксували збій: роботу сервісів відновлено
- Зранку 6 вересня в застосунку ПриватБанку стався збій.
- Наразі роботу сервісів відновлено.
Зранку 6 вересня в мережі інформували про збій у застосунку Приват24. Так, фіксували складнощі при створенні платежів, оновленні виписки і не тільки.
Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужба фінустанови.
Що відомо про збій в застосунку Приват24?
У мережі зранку 6 вересня повідомляли про збій у застосунку Приват24. Пресслужба компанії відреагувала на ситуацію та пояснила, з роботою яких функцій наразі фіксують труднощі.
Наразі спостерігаємо складнощі при створенні платежів, оновленні виписки та деяких інших сервісів,
– писали в пресслужбі о 8:42.
Фахівці технічного сектору вже займаються усуненням труднощів.
О 8:57 у фінустанові зазначили, що "наразі всі сервіси працюють в стандартному режимі".
Збої в роботі інших застосунків: останні новини
- Наприкінці червня користувачі повідомляли про збої у роботі мобільного застосунку банку Monobank. При спробі зайти у застосунок перед користувачами зʼявлявся фірмовий кіт банку та повідомляв про помилку.
- У неділю, 3 серпня, користувачі Дії повідомляли про помилку, яка виникає на екрані під час запуску застосунку. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що команда Дії оновила сертифікати шифрування SSL.
- До слова, близько 9 години вечора 5 вересня користувачі телеграму жалітися, що із застосунком були проблеми.