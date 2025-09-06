Зранку 6 вересня в мережі інформували про збій у застосунку Приват24. Так, фіксували складнощі при створенні платежів, оновленні виписки і не тільки.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужба фінустанови.

Що відомо про збій в застосунку Приват24?

У мережі зранку 6 вересня повідомляли про збій у застосунку Приват24. Пресслужба компанії відреагувала на ситуацію та пояснила, з роботою яких функцій наразі фіксують труднощі.

Наразі спостерігаємо складнощі при створенні платежів, оновленні виписки та деяких інших сервісів,

– писали в пресслужбі о 8:42.

Фахівці технічного сектору вже займаються усуненням труднощів.

О 8:57 у фінустанові зазначили, що "наразі всі сервіси працюють в стандартному режимі".

Збої в роботі інших застосунків: останні новини