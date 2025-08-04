Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Дію.

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Які послуги в застосунку наразі на паузі?

У сервісі державних послуг повідомили, що дві послуги для водіїв та водійок наразі на паузі. Вони недоступні для користувачів.

Мовиться про такі послуги:

заміна чи відновлення водійського,

призначення чи скасування належного користувача транспортного засобу.

Команда Дії разом із колегами з Головного сервісного центру МВС працюють над тим, аби якнайшвидше відновити повноцінну роботу двох послуг,

– запевнила команда.

У повідомленні підкреслили, що триматимуть користувачів у курсі. "Як тільки все запрацює – повідомимо вас першими у наших соцмережах", – підсумували розробники.

Нагадаємо, що в червні в Дії розповідали про нову функцію – заміну техпаспорта. Відповідну послугу вдалось реалізувати Мінцифри спільно з Міністерством внутрішніх справ, Головним сервісним центром МВС, а також ДП "Інфотех" та АТ "Укрпошта".